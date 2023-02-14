الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سيلفى مع مقام «أم هاشم» فى الليلة الختامية للمولد

سيلفي مع مقام أم
سيلفي مع مقام أم هاشم

عبّر مريدو ومحبو السيدة زينب عن حبهم للسيدة زينب ولآل البيت في الليلة الختامية لذكرى مولدها، حيث تعلق العشرات بباب الضريح وأسروا شكاواهم ودعواتهم وتقربهم لها، فيما جهر البعض بالنداء وترديد المدائح والإنشاد والبعض قام بإهداء النفحات للزوار وغير ذلك من المظاهر التي شهدتها ساحة ومحيط المسجد.

ومن ضمن المشاهد الملفتة في ساحة مسجد السيدة زينب هو حرص العشرات لتوثيق زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية والسيلفي من أمام مدخل الضريح، فيما قامت إحدى الفتيات بوضع إكليل من الزهور على أعتاب أم هاشم  وتنوعت المشاهد في تلك الليلة والتي تكمن جميعها في التعبير عن الحب والتقرب إلى آل بيت رسول الله. 

وأقبل الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية للاحتفال بمولد السيدة زينب، حيث تشهد هذه المناسبة زخمًا كبيرًا في كل عام ويحرص العديد من المواطنين على الحضور برفقة  أسرهم وأطفالهم كما تنظم الفرق الصوفية وحلقات الذكر والاحتفالات خلال فترة المولد فيما تتضاعف الأعداد في الليلة الختامية والتي توافق اليوم الثلاثاء. 

وتحتفل الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وحفيدة رسول الله في آخر ثلاثاء في شهر رجب من كل عام، حيث يبلغ عدد الساحات الصوفية هذا العام نحو 50 ساحة تقدم خدماتها للمحبين وحلقات الذكر والإنشاد بمحيط المسجد.

وشهدت الليلة الختامية هذا العام إقبالًا كبيرًا خاصة أنه كان قد حُرم محبي آل البيت من إقامة المولد خلال الأعوام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19 " والذي اجتاح العالم في مطلع عام 2020 وفرض العالم إجراءات احترازية للحد من انتشاره كان من ضمنها تخفيف التزاحم، ومنع التجمعات، ولكن حدثت انفراجة لتعود الاحتفالات الصوفية والموالد من جديد وبشكل طبيعي.

السيدة زينب ساحة مسجد السيدة الليلة الختامية مولد الصور التذكارية السيلفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

منى زكى تنتهى من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل «تحت الوصاية» بدمياط

ميلان يهزم توتنهام بهدف دياز فى دورى أبطال أوروبا

الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير تُشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات في جميع المحافظات

المخابرات الأوكرانية: روسيا مهتمة بأوروبا كمنطقة نفوذ

الوادى الجديد تحصد المركز الثانى بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة