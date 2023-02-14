إصابة عامل بغيبوبة سقط من أعلى سطح منزله بالمنيا

أصيب عامل بغيبوبة تامة إثر سقوطه من أعلى سطح منزله داخل عزبة صادق قليني التابعة لمركز المنيا، وتم نقله إلى المستشفى العام.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط أمير سمير 50 عامًا، عامل، من أعلى سطح منزله الكائن بعزبة صادق قليني بالوحدة المحلية لبني محمد سلطان في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط العامل من سطح منزله لاختلال توازنه، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة تامة تم نقله على إثرها للمستشفى العام لتلقي العلاج.