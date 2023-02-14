«أوقاف مطروح» تبدأ سلسلة الاحتفالات بالإسراء والمعراج

قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن أوقاف مطروح بدأت سلسلة الاحتفالات بالإسراء والمعراج من قرية الروسيات، مشيرًا إلى أن رحلة الإسراء والمعراج تعتبر رحلة التكريم لرسول الله وبيان منزلته وشفوفية مرتبة ورفعة منزلته وهي رحلة التكريم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استلمت راية البلاغ والدعوة إلى الله بإمامة سيد المرسلين للأنبياء بالمسجد الأقصى.



وأوضح أن للإسراء والمعراج دروسًا أهمها بيان طلاقة القدرة الإلهية، وعظم أجر الصابرين. فالحديث عن الإسراء سبقه حديث عن الصبر، والحديث عن المعراج في سورة النجم سبقته خواتيم سورة الطور وفيها أمر للنبي بالصبر وكأن الرحلة المباركة نتاج وجائزة الصبر الذي صبره رسول الله، وأمتنا في حاجة ماسة للصبر لتخطي العقبات وبناء الذات

تحتاج لصبر على العمل الجاد، وصبر على مواجهة الكيد والتآمر عليها، وصبر على الظروف التي يمر بها العالم من اضطرابات تؤثر اقتصاديًا على العالم بأسره وستكون العاقبة خيرًا (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).



وأشار إلى مكانة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله وبدء معراجه والأرض التي بارك الله حولها وفيها وترمومتر ضعف وقوة المسلمين وهو مرتبط برباط مقدس بالمسجد الحرام، وهو يدعونا لجمع الكلمة ووحدة الصف لنسترد مقدساتنا ببناء أوطاننا وتدعيم أركانها والذود عنها.