الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: هناك متآمرون ضد الدولة وراء أزمات السلع ورفع الأسعار

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تريد المحاسبة لمن يقفون وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، مؤكدا أنه لا استثناء لأحد أياً كان ممن أجرموا في حقه.

وأضاف الرئيس التونسى خلال لقائه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أن التحقيقات التى أجرتها السلطات مؤخرا أظهرت وقوف عدد من "المتآمرين على أمن الدولة"، وراء أزمات السلع ورفع الأسعار.  

وشدد على أنّ الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل، وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية برفع الأسعار وتخزين السلع".

وفى سياق آخر، أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أن التحولات العميقة والتغييرات الجذرية التى يشهدها العالم فى ظل تواتر الأزمات وتفاقم تداعياتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا ومناخيا، أثَّرت فى السياسات العامة للدول، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في تحقيق الاستجابة الفاعلة والدائمة لمختلف التحديات القائمة وضرورة تمكينها سياسيا واقتصاديا.

تونس ازمات السلع المحاسبة قيس سعيد رفع الأسعار

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وائل لطفي

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