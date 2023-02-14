الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب دورتموند: مواجهة تشيلسي صعبة بسبب صفقات الميركاتو

دورتموند
دورتموند

قال إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إن إعداد الفريق للمواجهة المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بات أمرا معقدا بعد نشاط تشيلسي وحجم إنفاقه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي. 

ويتأهب دورتموند لمواجهة تشيلسي غدا الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. 

وأنفق تشيلسي أكثر من 300 مليون يورو  لتعزيز صفوف الفريق وتحسين وضعه في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى تحسين وضعه على مستوى المنافسة الأوروبية. 

وتمثلت أكبر صفقات تشيلسي في التعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك وإنزو فيرنانديز المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر. 

ويحتضن دورتموند مباراة الذهاب غدا الأربعاء بينما تقام مباراة الإياب على ملعب تشيلسي في السابع من مارس المقبل، وقال تيرزيتش إنه يأمل أن يكون فريقه مستعدا بشكل جيد لمواجهة تشيلسي المتوج باللقب عام 2021 . 

وقال تيرزيتش: "ليس من السهل تحليل الأمور بشكل عام. لقد استغنوا عن لاعبين وضموا لاعبين بارزين أخرين. لا يمكن أن تعرف تحديدا التشكيل الذي سيلعبون به هنا." 

وأضاف: "لكن كما هو معتاد، سنوجه تركيزنا إلى أنفسنا." 

وسيفتقد دورتموند ومديره الفني تيرزيتش جهود المهاجم يوسوفا موكوكو الذي يغيب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة في أربطة الكاحل. 

لكن ماريوس فولف سيعود من الإصابة كما يتواجد كريم أديمي مع الفريق بعد غيابه مؤخرا بسبب الإيقاف. 

وحقق بوروسيا دورتموند الفوز في جميع المباريات الست الرسمية التي خاضها بعد انتهاء الأجازة الشتوية، ويتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على حساب تشيلسي من أجل التقدم خطوة كبيرة نحو دور الثمانية بدوري الأبطال. 

وقال تيرزيتش: "نحن بحاجة إلى انتصار واحد على الأقل في المباراتين كي نتأهل إلى الدور المقبل. بالتأكيد سيكون الأمر أكثر سهولة على ملعبنا وسط 80 ألف مشجع."

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