الثلاثاء 14 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طبّاخ وراء قتل طفل لسرقته دراجته البخارية في المنيا

قتل طفل
قتل طفل

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، طباخ متهم  بقتل طفل بإحدى مراكز المنيا، وذلك لسرقة دراجته البخارية والهاتف المحمول.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع التابعة لمركز مغاغة، على الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة مغاغة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الواقعة تربطه علاقات بأسرة الطفل.

كشفت التحريات أن المتهم بارتكاب الواقعة يعمل طباخا، وأنه قتل الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات فوق سطح المنزل، وأخفى الجثة ثم ألقاها بإحدى الترع، لإخفاء جريمته.

بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، والذى أقر بأن سبب ارتكاب الجريمة سرقة الدراجة البخارية والهاتف المحمول، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية طباخ المنيا دارجته البخارية الهاتف المحمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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