حريق يلتهم محل أدوات منزلية في الإسكندرية

نشب حريق داخل محل أدوات منزلية بالسوق الفرنساوى، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن احتراق محتويات المحل، ولم يسفر عن أى إصابات بين المواطنين، في منطقة المنشية فى الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عندما تبلغ قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محل ادوات منزلية بالسوق الفرنساوى، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بحى الجمرك لمحل البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص، تبين أن الحريق نشب دخل محل أدوات منزلية بمنطقة السوق الفرنساوى متفرع من شارع البوستة القديم، مما أدى إلى تفحم محتويات المحل بالكامل، دون إصابات بين المواطنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.