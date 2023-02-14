في يوم عيد الحب.. دلالات الألوان الخاصة بالهدايا وموضة 2023

يحتفل العالم في 14 فبراير من كل عام بعيد الحب، وفيه تتبادل الهدايا بين الأحباء خاصة باللون الأحمر وتجد اللون منتشر بشكل كبير في كافة شوارع المحروسة، ومواقع السوشيال ميديا لا تخلو من هذا الأمر تجد من يحتفل بالعيد بأساليب مختلفة ما بين الرسائل عبر المنشورات لمن يحب، ونشر الصور وغيرها من أساليب الاحتفال، ولكن تجد في الجانب الآخر الأعزب يحتفل بالكوميكس، وظهر فوتوسيشن تم تداوله من رواد السوشيال ميديا لفتاة قررت الاحتفال بعيد الحب وحدها وترفع شعار “السنجلة جنتلة”.

الموضة في هدايا عيد الحب

وخلال السطور التالية، قالت أمنية ناجي، صاحبة الفوتوسيشن ومنظمة أفراح، إن الحب من المفترض ألا يرتبط بالحبيبين فقط بل يعبر عن الحب بكافة أشكاله كما أن الشخص العازب في عيد الحب لابد أن يري الإيجابيات الأخرى في الحياة.

وعن هدايا عيد الحب تظهر بشكل جديد كل عام من حيث الأشكال والألوان، وقديما كان العشاق يتجهون للورود والشكولاته والدباديب والقلوب كنوع من أنواع الهدايا الكلاسيكية، كما ظهرت الهدايا الجديدة حيث ظهرت الصناديق الخشب بكثير من العبارات والصور والهدايا المختلفة، وظهرت أيضا بعض الهدايا المجنونة وغير المتوقعة ومنها "قلة حبنا" وهي أكثر ما يقبل عليه العشاق وهى الجملة الشهيرة في مسرحية "المتزوجون".

وعن استخدام اللون الأحمر قالت: الحب ارتبط باللون الأحمر كرمز للعشق والرومانسية لأنه يعبر عن العواطف والمشاعر كما أنه يرمز إلى الدم الذي فيه الحياة، وهو من بين الألوان جميعاً المثير الذي يلفت الانتباه ويشعرك دائما بالمودة والنشاط والدفء، ويعتبر من الدلائل التى جعلته اللون الأساسى للاحتفال بـ" الفلانتين".

الألوان الخاصة بعيد الحب من بينها اللون الأحمر وغالبا ما يدل على أن الشخص في حالة حب، أما اللون الوردي يدل على أن الشخص حر وغير مرتبط، واللون البرتقالي يدل على أن الشخص في حالة انتظار، واللون الأصفر يدل على أن الشخص فقط مستعد للصداقة، واللون الأزرق يدل على أن الشخص في طريقه الى الارتباط، واللون الأخضر يدل على الشخص قد قبل طلب الارتباط، واللون الأرجواني يدل على أن الشخص غير سعيد بحبه، واللون الأبيض يدل على أن الشخص يقول ( لاتزعجوني)، واللون الرمادي يدل على أن الشخص منفصل عن حبيبه، واللون الأسود يدل على أن طلبه بالارتباط قد قوبل بالرفض.