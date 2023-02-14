الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

طلق ناري
طلق ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما شمالي المحافظة.

وتم ضبط 4 من المواطنين فيها من بينهم عامل مصابا بطلق نارى بالبطن من الناحية اليمنى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج  بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل بطلق نارى تمت السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما وجود مشاجرة ومصاب  دائرة مركز طما حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول، عامل مصاباً " طلق ناري بالبطن من الناحية اليمني " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ، ونجل عمومته.

وبين "طرف ثان عامل، ونجل خاله مبيض محارة، الطرفان يقيمان بذات الناحية  وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابة المذكور بسبب خلافات الجيرة.

تم التحفظ على السلاح المستخدم والمتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج مركز شرطة طما مستشفى طما المركزى مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

العثور على جثة أجنبى فى البدرشين.. والتحقيقات: وفاة طبيعية

رفع 56 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

تحرير 538 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

حفل معبد حتشبسوت يرفع إشغال فنادق الأقصر لـ100%

«الزراعة» تعلن عن التوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

لواء. محسن الفحام

قيادات.. وقدوة

لواء.حمدى البطران

السعودية.. وذاكرة المثقفين

خالد حريب

عن الكبسة والطعمية والشاعر السعودى محمد عابس

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا قلقة ومنزعجة من قرار إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة