إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما شمالي المحافظة.

وتم ضبط 4 من المواطنين فيها من بينهم عامل مصابا بطلق نارى بالبطن من الناحية اليمنى.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل بطلق نارى تمت السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما وجود مشاجرة ومصاب دائرة مركز طما حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول، عامل مصاباً " طلق ناري بالبطن من الناحية اليمني " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ، ونجل عمومته.

وبين "طرف ثان عامل، ونجل خاله مبيض محارة، الطرفان يقيمان بذات الناحية وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابة المذكور بسبب خلافات الجيرة.

تم التحفظ على السلاح المستخدم والمتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.