مولدوفا تتهم روسيا بالتخطيط لعزلها شعبيًا بسبب الاتحاد الأوروبى

اتهمت رئيسة مولدوفا، الاثنين، روسيا بالتخطيط لاستخدام "مخربين" أجانب للإطاحة بحكومتها المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وعينت مايا ساندو رئيساً جديداً للوزراء، يوم الجمعة، هو دورين ريسين المؤيد للاتحاد الأوروبي مثل سلفه.

وقالت الرئيسة ساندو، إن مخطط "المؤامرة" كان يشمل تنظيم "احتجاجات من قبل ما يسمى بالمعارضة" بهدف "قلب النظام الدستوري".

ووضعت الحرب الروسية في أوكرانيا المجاورة مولدوفا، وهى إحدى أفقر دول أوروبا، تحت ضغط شديد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إن جهاز المخابرات في كييف كشف عن خطة روسية لتدمير مولدوفا.

وأصبحت مولدوفا، الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي.