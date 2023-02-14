باحث سعودى: العلاقات المصرية السعودية نموذجية

قال الدكتور محمد الحبابي، الكاتب السعودي في العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات نموذجية تدرس في علوم السياسة كعلاقة بين دولتين قلبهما واحد وروحهما واحدة، وتبحثان عن كل ما يزيد من رفاهية الشعبين، ويجنبان المنطقة بأكملها المشاكل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الاهتمامات واحدة بين مصر والسعودية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، لافتًا إلى أن العلاقات السعودية المصرية بدأت عندما زار مؤسس السعودية الملك عبد العزيز مصر في عام 1946، وأوصى أبناءه على مصر.

وختم بأن مصر قيمة وقامة للعالم العربي بشعبها وجيشها وحضارتها، وهناك تنسيق كبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الكثير من القضايا، وحضور مشترك في القمم العربية الصينية والعربية الأمريكية.