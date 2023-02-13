الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابا في حادث ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالكارتة أعلى الطريق الأوسطي القادم من أكتوبر اتجاه الضبعة أمام كارتة المستقبل بمدينة أكتوبر بالجيزة، أسفر عن إصابة 12 مواطنا.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي القادم من أكتوبر اتجاه الضبعة أمام كارتة المستقبل بمدينة أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الإطار واصطدامها بالكارتة، نتج عن الحادث إصابة 12 شخصا جري نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص الطريق الأوسط أكتوبر غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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