تراجع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم غدًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

وترصد الدستور التغير اللحظي للأسعار المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات السعرية بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة حالة من عدم اليقين وضبابية المشهد، بعد تصريحات متضاربة لرئيس وأعضاء الفيدرالي الامريكي، حول مصير أسعار الفائدة وتهدئة السياسة النقدية أو استمرار سياسة التشديد.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.3%، وبقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1715 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% وبقيمة 3 دولارات ، لتسجل مستوى 1863 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 1960 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1470 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1144 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13720 جنيهًا.