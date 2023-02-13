مصرع رضيعة فى حريق منزل بأسيوط

لقيت طفلة رضيعة مصرعها في حريق اندلع بمنزل أسرتها بعزبة زايد بقرية الحواتكة بمركز منفلوط في أسيوط.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل بعزبة زايد بقرية الحواتكة.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزل ملك "مصطفى. م. م" بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن مصرع "ابنة صاحب المنزل طفلة رضيعة واحتراق محتويات المنزل، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.