النيابة تستعجل تفريغ الكاميرات لواقعة جثة خادمة مخنوقة بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة خادمة مخنوقة داخل شقة في ظروف غامضة بمنطقة التجمع، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة خادمة في العقد الرابع من عمرها مخنوقة داخل شقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.