الإثنين 13 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة قتل شاب والشروع فى قتل آخر بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته، بتهمة قتل شاب والشروع في قتل آخر في القضية رقم 17126 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد أ م ع" عاطل، بقتل "حمدي .ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "مطواة" وكان ذلك على إثر تراشق بالألسنة بألفاظ نابية بين المتهم ووالد المجني عليه، فقام المتهم بطعنه طعنة واحدة قاتلة من سلاح بحوزته، استقرت الطعنة منتصف صدره فسقط أرضا فى الحال.

وأضاف من أمر الإحالة أن تلك الجريمة قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أن المتهم شرع فى قتل شقيق والد المجنى عليه بأن سدد له عدة طعنات بأماكن متفرقة، قصد قتله إلا أن آثار جريمته قد خاب مداركة المجنى عليه للعلاج.

محكمة جنايات الزقازيق عاطل المؤبد ة قتل شاب المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا

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