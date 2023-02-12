الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الحلبوسي» يؤكد على أهمية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان، اليوم، أنه التقى،  برئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق في القاهرة، وذلك خلال زيارته للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، فضلا عن التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم مناقشة أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات.

وأكد "الحلبوسي" على ضرورة أن يكون هناك دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة والدول العربية ومنها مصر على المستويات كافة عودةَ سوريا إلى محيطها العربي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ  المصري إلى أن بلاده تدعم التعاون والشراكة بين البلدين، وكل ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالعراق، مشيداً بما وصل إليه الآن بعد سنوات من مختلف التحديات.

رئيس مجلس النواب العراقي سوريا محمد الحلبوسي العراق مصر الأردن

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وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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