«حان وقت تكريس السلام».. رسائل السيسي من مؤتمر «دعم القدس»

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر القدس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز صمود أهل القدس، إذ أنه من المنتظر أن يطالب المؤتمر بضرورة دعم خدمات الإسعاف والطوارئ بالقدس خاصة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومراكز الاحتكاك مع سلطات الاحتلال والمستوطنين وتطوير البنية التحتية لشبكة مستشفيات القدس، كما سيطالب بتشكيل صندوق مالي مستقل ومستدام ومرن لدعم وحماية التعليم في القدس الشريف.

وخلال فعاليات المؤتمر، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل خلال كلمته، نبرزها في التقرير التالي

"القضية الفلسطينية أولوية عند مصر والعرب"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية ما زالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك، وجزءًا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، موجها حديثه للفلسطينيين قائلا: "تحقيق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية ونظل داعمين لصمودكم بالقدس وجميع أركان فلسطين".

"حان وقت تكريس السلام"

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يوجه حديثه لإسرائيل حكومة وشعبًا، ويقول لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وأنه لهذا الغرض لقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل، فدعونا نضعها معا موضع التنفيذ ولنطوي صفحة الأمل من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

"انتهاك صارخ لاتفاقية جينيف"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القانون الدولي اختص وقرارات الأمم المتحدة الوقع القانوني لمدينة القدس، بداية من تأكيد مجلس الأمن على أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، وكذلك تأكيد مجلس الأمن على أن إجراء يمكن أن يغير من معالم ووضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية، وتمثل انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابع، وعدم الاعتراف بالوضع حتى 4 يونيو 1967 بما في ذلك القدس إلا بالتفاوض.

"موقف مصر رافض أي إجراءات إسرائيلية"

أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم لمدنية القدس ومقدساتها.. والتأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.. بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحتها مكان عابدة خالصا للمسلمين".

"مصر تحذر من العواقب الوخيمة"

وتابع الرئيس السيسي: "مصر تعيد التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

"دعم مصر لصمود القدس"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم في جامعة الدول العربية بيت العرب، لنؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح.

"القدس عنوان الصمود"

وأضاف الرئيس السيسي أن صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام، لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانا للصمود الذى يحمله اسم مؤتمر اليوم، وأنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما كانت في الماضى ما زالت تعاني في الحاضر.