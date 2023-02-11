بعد دخوله قائمة فوربس للعام الثاني على التوالي.. عمرو أديب: «طلعت مصطفى حقق إنجازاً كبيراً في عام صعب جدا»

أشاد الإعلامي عمرو أديب، برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بعد دخوله قائمة فوربس لعام 2022 لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط. وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الجمعة، إن :"فوربس مش للمجاملة، ولا حد يدفع علشان يطلع، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي موجود فيها، والسنة اللي فاتت كانت صعبة علي قطاع العقارات".

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بحجم أصول بلغت 7.5 مليار دولار في عام 2021، كما تمتلك المجموعة محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها نحو 74 مليون متر مربع. وخلال مسيرتها الطويلة طورت الشركة أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي، وباعت أكثر من 90 ألف وحدة سكنية، بحسب مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ورغم التحديات التى شهدها القطاع العقاري فى 2022 وتأثره بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع ، حققت مجموعة طلعت مصطفى المبيعات الأعلى فى تاريخها حيث بلغ صافى المبيعات المحققة فى السنة المالية 2022 نحو 33.2 مليار جنيه.

ونجحت طلعت مصطفى في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، مثل منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا ، وفورسيزونز سان ستيفانو وفندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، كما تعكف على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي وفورسيزونز الاقصر ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم، وأطلقت مؤخرًا مشاريع كبرى منها بريفادو- مدينتي وسيليا العاصمة الإدارية ومدينة نور.

وأشار الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة برنامج الحكاية أمس الجمعة، إلى أن القائمة ضمت أيضاً من رجال الأعمال المصريين الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة (&e) الإماراتية.