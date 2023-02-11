السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار على عدة مناطق فى الدقهلية

سقوط الامطار
سقوط الامطار

شهدت قرى ومدن الدقهلية منذ صباح اليوم سقوط أمطار على معظم أنحاء المحافظة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح باردة محمله بالأتربة.

وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وبسواحل مدينة جمصة بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تؤثر عليهم خلال الصيد كما شهدت الأسواق التجارية إقبالا متوسطا من قبل المواطنين.

واستمرت الأجهزة التنفيذية في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة حيث تم التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وكسح مياه الأمطار أول بأول.

سقوط الامطار
سقوط الامطار
سقوط الامطار
سقوط الامطار
محافظة الدقهلية قرى مدن درجات الحرارة طقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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