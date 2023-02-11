السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية| انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

جريدة الدستور

شهدت حركة المرور صباح اليوم السبت، انتظام وسيولة على الطرق الرئيسية في محافظتيّ القاهرة والجيزة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أي تكدس أو معوقات في حركة السير.

وتميزت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بالانتظام، بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت أيضًا حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض، ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وسادت حالة من السيولة والانتظام في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وتميزت الحركرة المرورية بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح بالسيولة والانتظام.

وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

حركة المرور لمرور حركة السير حركة السيارات مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات

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