الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخوذ البيضاء»: انتهاء أعمال الإنقاذ فى بلدتين سوريتين خلال ساعات

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أعلنت الخوذ البيضاء، اليوم الجمعة، عن قرب انتهاء عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في سلقين وحارم في سوريا.

وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها قناة "العربية": خلال ساعات سننهي عمليات البحث في المنطقتين. 

وقالت الخوذ البيضاء وهي منظمة دفاع مدنية تطوعية تعمل في سوريا، الخميس، إنه تم انتشال 1950 جثة من تحت الأنقاض في مناطق شمال غرب سوريا.

وأوضحت أن فرص خروج ناجين من تحت الأنقاض الآن وبعد 4 أيام أصبحت ضئيلة.

تركيا وسوريا 

يذكر أن هذه المساعدات تأتى في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وخلال الساعات الماضية، أرسلت الكويت طائرتين تابعتين للقوة الجوية الكويتية، اليوم الخميس، متجهتين إلى الجمهورية التركية وعلى متنهما 80 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال هناك.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر، الذي وقع جنوب تركيا.

الأنقاض انهاء عمليات البحث ناجين تركيا سوريا

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«الخوذ البيضاء»: انتهاء أعمال الإنقاذ فى بلدتين سوريتين خلال ساعات

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