الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ديربي الميرسيسايد.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي البريميرليج، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والمعروفة باسم ديربي الميرسيسايد.

يدخل ليفربول اللقاء وهو يبحث عن تحقيق الفوز الأول له بعد أربع مباريات خسر ثلاثة منها وحقق فوزًا وحيدًا، وانتهت آمال الريدز في اللحاق بالمربع الذهبي بعد اتساع الفارق إلى أحد عشر نقطة في ظل الأداء المتراجع.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة وعشرين نقطة، فيما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد ثمانية عشر نقطة.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد

 

تنطلق مباراة القمة النارية بين ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد، على ملعب أنفيلد معقل جماهير الريدز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين القادم الموافق 13 فبراير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، بشكل حصري عبر قنواتها، حيث يتم إذاعة مباراة ديربي الميرسياسيد بين ليفربول وإيفرتون عبر قناة beIN SPORTS Premium.

معلق مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس، مهمة التعليق على مباراة ليفربول وإيفرتون للمعلق التونسي رؤوف خليف.

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واستعاد الريدز كلا من البرتغالي ديوجو جوتا والهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي وروبرتو فيرمينو ومواطنه آرثر ميلو، حيث شهدت التدريبات الجماعية الأخيرة للريدز عودة الرباعي من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة السابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب- جو جوميز- روبرتسون.
  • خط الوسط: تياجو ألكانتارا- هندرسون- هيرفي إليوت.
  • خط الهجوم: محمد صلاح- كودي جاكبو- تشامبرلين.

تشكيل إيفرتون المتوقع أمام ليفربول

  • حراسة المرمى: بيكفورد
  • خط الدفاع: كولمان – كودر – تاركوفسكي – مايكوليتكو
  • خط الوسط: أيوبي – إدريسا جي – أونانا – ماكنيل – عبدالله دوكوري
  • الهجوم: دومنيك كالفيرت لوين
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