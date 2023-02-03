كلوب يزف بشرى سارة بخصوص فان دايك وجوتا.. ويدعم صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ ولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون، غدًا السبت، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق ليفربول لقبه بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام برايتون.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نريد الفوز في المباريات، وكان ذلك ممكناً ضد برايتون، كان بإمكاننا الفوز على برايتون".

وعن ولفرهامبتون بعد مواجهتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، قال: "سنقوم ببعض التغييرات، كلا الفريقين يعرف بعضهما البعض بعد بضعة أسابيع الآن، إنه ليس تحديا هائلًا، هناك تغييرات ممكنة ، مما يحدث فرقًا، يحدث هذا النوع من الأشياء [لعب الفرق عدة مرات في وقت قصير].

وأردف: "ربما لن يكون الأمر مختلفًا للغاية [عن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي]. نيفيز ونونيز يلعبان معًا دائمًا بشكل مختلف، لكني لا أتوقع أن يكون الأمر مختلفًا".

كما دعم كلوب، محمد صلاح بعد غيابه عن التسجيل في مبارياته الأخيرة، مثنيًا على إنجازه بتمثيل ليفربول في 200 مباراة بالدوري الإنجليزي، غدًا أمام ولفرهامبتون، قائلًا:"إنه لم يفقد الثقة. إنها طريقة المهاجمين. تمر عليهم فترات مثل تلك، عندما لا تسجل هدفًا لفترة من الوقت ، قد لا تكون على مستوى ثقة بنسبة 100٪ ، لكن الرغبة في التسجيل تزداد كل ساعة لديه، سوف يحطم رقمًا قياسيًا [200 مباراة]. لقد حطم الكثير من الأرقام القياسية".

وعن إنفاق تشيلسي في الميركاتو، قال: "لن أقول شيئًا بدون المحامي الخاص بي، لا أفهم هذا الجزء من العمل ولكنه رقم كبير. إنهم جميعًا لاعبون جيدون حقًا ، لذا تهانينا. لا أفهم كيف يكون ذلك ممكنًا ، لكن ليس لي أن أشرح كيف تقوم تلك الأمور".

وعن الإصابات في الفريق، قال:"يبدو الأمر أفضل. كان لدى جوتا جلسة كاملة مع الفريق ، إنه جزء من الخطة، أنا متأكد من أنه سيعود إلى التدريبات العادية الأسبوع المقبل، فيرمينو يقترب من العودة، لويس دياز يركض الآن ، وسيستغرق الأمر بضع أسابيع لكنه أفضل".

وأردف:"إبراهيما كوناتي خارج مباراة ولفرهامبتون، فيرجيل فان دايك يقترب من العودة، لكنه لن يتواجد في تلك المباراة، أما كوناتي فقال إنه بخير أمام برايتون، ثم حصلنا على نتيجة اختبارات وخرج مصابًا".