وفد طلابي بجامعة سوهاج يشارك فى برنامج «إعداد القائد العربي» بالأقصر

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي، في فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد القائد العربي"، والذى نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج استمر على مدار ٥ أيام، وأقيمت الفعاليات بمقر المدينة الشبابية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وأضاف رئيس الجامعة، أن برنامج إعداد القائد العربي يسهم فى توفير فرص تدريبية لقطاع عريض من الشباب، ومدهم بسمات ومهارات القائد الناجح، وكذلك استغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم وغرس القيم والأخلاق الحميدة، مشيداً بالدور المتميز الذى يقوم به معهد إعداد القادة وتعاونه مع العديد من الجهات والمؤسسات، لتقديم برامج وخدمات معنية بإعداد وتطوير قادة الغد لمصر والدول العربية، وذلك بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم وإكسابهم القدرة على الحوار والمناقشة والاستماع لوجهات النظر المختلفة، وذلك ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات العالمية ومحاربة محاولات استقطابهم نحو الأفكار الدخيلة والهدامة، من خلال نشر الوسطية والاعتدال وتدعيم قيم المواطنة والسلام والمحبة.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية دعم ورعاية طلبة الجامعات وتزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات اللازمة، وذلك من خلال تلك البرامج التدريبية، والتى تهدف إلى الاستثمار فى الشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعملية التنمية، موضحاً أن البرنامج يعمل على دمج الطلاب العربي مع بعضهم البعض لبث روح الإخاء والانتماء والتعاون فيما بينهم، وتعزيز التواصل لخلق جيل واعي قادر على تحمل المسئولية وبناء الوطن.

وقال صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب، أن البرنامج التدريبي تضمن عدد من المحاضرات وورش العمل، ومنها دور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولي، ومحاضرة عن مصر المكان والمكانة، وأخرى عن رؤية وزارة الشباب مصر ٢٠٣٠، وأيضاً محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي.

وأشار محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إلى أنه خلال فعاليات برنامج إعداد القائد العربي، تم عمل نموذج محاكاة لاتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات سياحية لمشاهدة معالم مدينة الأقصر، مضيفاً أن الوفد الطلابي ضم كلاً من محمد سمير أبو الحسن بكلية الألسن، ومريم عبد السيد بكلية التربية الرياضية، وفاطمة جمال بكلية الحقوق، وإشراف إبراهيم محمود.