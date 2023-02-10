الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كام رجب اليوم 2023

شهر رجب
شهر رجب

 كام رجب اليوم 2023 من ضمن الأسئلة المطروحة التي يرددها الكثير من المسلمين كونه الشهر المتمم لشعبان ويليهم شهر رمضان 2023.

النهاردة كام رجب وكم تبقى على انتهاء الشهر؟

كام رجب اليوم 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل الكثير لمعرفة كام رجب اليوم 2023، وذلك استعداداً لحلول شهر شعبان 2023 ويليه شهر رمضان المبارك لعام 2023.

وفي السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل التي يبحث عنها العديد مؤخراً لمعرفة كام رجب اليوم 2023.

ويرصد لكم موقعنا «الدستور» كام رجب اليوم 2023، مقارنة لتقويم شهر رجب بالهجري وما يوافقه بالتقويم الميلادي بين شهري يناير وفبراير 2023.

كام رجب اليوم 2023

  • الإثنين 1 رجب – 23 يناير.
  • الثلاثاء 2 رجب – 24 يناير.
  • الأربعاء 3 رجب – 25 يناير.
  • الخميس 4 رجب – 26 يناير.
  • الجمعة 5 رجب – 27 يناير.
  • السبت 6 رجب – 28 يناير.
  • الأحد 7 رجب – 29 يناير.
  • الإثنين 8 رجب – 30 يناير.
  • الثلاثاء 9 رجب – 31 يناير.
  • الأربعاء 10 رجب – 1 فبراير.
  • الخميس 11 رجب – 2 فبراير.
  • الجمعة 12 رجب – 3 فبراير.
  • السبت 13 رجب – 4 فبراير.
  • الأحد 14 رجب – 5 فبراير.
  • الإثنين 15 رجب – 6 فبراير.
  • الثلاثاء 16 رجب – 7 فبراير.
  • الأربعاء 17 رجب – 8 فبراير.
  • الخميس 18 رجب – 9 فبراير.
  • الجمعة 19 رجب – 10 فبراير.
  • السبت 20 رجب – 11 فبراير.
  • الأحد 21 رجب – 12 فبراير.
  • الإثنين 22 رجب – 13 فبراير.
  • الثلاثاء 23 رجب – 14 فبراير.
  • الأربعاء 24 رجب – 15 فبراير.
  • الخميس 25 رجب – 16 فبراير.
  • الجمعة 26 رجب – 17 فبراير.
  • السبت 27 رجب – 18 فبراير.
  • الأحد 28 رجب – 19 فبراير.
  • الإثنين 29 رجب – 20 فبراير.

موعد بداية شهر شعبان 2023

وأعلنت الحسابات الفلكية، عن موعد بداية شهر شعبان 2023 لعام 1444 هجريًا، إذ يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريًا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

تكون رؤية الهلال الجديد لشهر شعبان لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من مكة المكرمة والقاهرة، أما عن باقي محافظات مصر، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16- 19) دقيقة، أما بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11- 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

موعد شهر رمضان 1444 فلكيًا 

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم من هذا العام يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت على حلول الشهر الكريم 47 يومًا فقط، لتصل عدد ساعات الصوم يوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان فلكيا، إلى 13 ساعة و59 دقيقة.

كام رجب اليوم 2023 رجب اليوم 2023 كام رجب اليوم كام رجب بداية شهر شعبان موعد شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

العثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد فى طنطا

سقوط مُزوِّر العملات المحلية والأجنبية فى الدقهلية

مفاجآت فى تشكيل الزمالك الرسمى أمام شباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

«صيدلة سوهاج» تختتم مؤتمرها «خطوة على الطريق» بنسخته الـ 15

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى حادث الدهس بالقدس

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين