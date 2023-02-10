كام رجب اليوم 2023 من ضمن الأسئلة المطروحة التي يرددها الكثير من المسلمين كونه الشهر المتمم لشعبان ويليهم شهر رمضان 2023.

كام رجب اليوم 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل الكثير لمعرفة كام رجب اليوم 2023، وذلك استعداداً لحلول شهر شعبان 2023 ويليه شهر رمضان المبارك لعام 2023.

وفي السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل التي يبحث عنها العديد مؤخراً لمعرفة كام رجب اليوم 2023.

ويرصد لكم موقعنا «الدستور» كام رجب اليوم 2023، مقارنة لتقويم شهر رجب بالهجري وما يوافقه بالتقويم الميلادي بين شهري يناير وفبراير 2023.

كام رجب اليوم 2023

الإثنين 1 رجب – 23 يناير.

الثلاثاء 2 رجب – 24 يناير.

الأربعاء 3 رجب – 25 يناير.

الخميس 4 رجب – 26 يناير.

الجمعة 5 رجب – 27 يناير.

السبت 6 رجب – 28 يناير.

الأحد 7 رجب – 29 يناير.

الإثنين 8 رجب – 30 يناير.

الثلاثاء 9 رجب – 31 يناير.

الأربعاء 10 رجب – 1 فبراير.

الخميس 11 رجب – 2 فبراير.

الجمعة 12 رجب – 3 فبراير.

السبت 13 رجب – 4 فبراير.

الأحد 14 رجب – 5 فبراير.

الإثنين 15 رجب – 6 فبراير.

الثلاثاء 16 رجب – 7 فبراير.

الأربعاء 17 رجب – 8 فبراير.

الخميس 18 رجب – 9 فبراير.

الجمعة 19 رجب – 10 فبراير.

السبت 20 رجب – 11 فبراير.

الأحد 21 رجب – 12 فبراير.

الإثنين 22 رجب – 13 فبراير.

الثلاثاء 23 رجب – 14 فبراير.

الأربعاء 24 رجب – 15 فبراير.

الخميس 25 رجب – 16 فبراير.

الجمعة 26 رجب – 17 فبراير.

السبت 27 رجب – 18 فبراير.

الأحد 28 رجب – 19 فبراير.

الإثنين 29 رجب – 20 فبراير.

موعد بداية شهر شعبان 2023

وأعلنت الحسابات الفلكية، عن موعد بداية شهر شعبان 2023 لعام 1444 هجريًا، إذ يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريًا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

تكون رؤية الهلال الجديد لشهر شعبان لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من مكة المكرمة والقاهرة، أما عن باقي محافظات مصر، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16- 19) دقيقة، أما بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11- 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

موعد شهر رمضان 1444 فلكيًا

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم من هذا العام يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت على حلول الشهر الكريم 47 يومًا فقط، لتصل عدد ساعات الصوم يوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان فلكيا، إلى 13 ساعة و59 دقيقة.