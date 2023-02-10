الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

النهاردة كام رجب وكم تبقى على انتهاء الشهر؟

شهر رجب
شهر رجب

النهارده كام رجب.. يتابع المسلمون سير أيام شهر رجب الفضيل، كونه الشهر المتمم لشعبان ويليهم شهر رمضان المعظم، إذ تفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المعظم، وينتظره المسلمون عامة والمصريين خاصة، لما له من أجر كبير وفرحة مبهجة في النفوس.

 

وتصدر سؤال المصريين: النهارده كام رجب اليوم 2023.. محرك البحث العالمي «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل المصريين.

 

النهارده كام رجب اليوم 2023

وبدأ شهر رجب للعام الهجري الحالي 1444، يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023، في معظم البلاد الإسلامية، بحسب استطلاعات الرؤية الشرعية لهلال رجب.

 

ويقدم «الدستور» مقارنة لتقويم شهر رجب بالهجري وما يوافقه بالتقويم الميلادي بين شهري يناير وفبراير 2023.

 

كام رجب اليوم 2023

الإثنين 1 رجب – 23 يناير.

الثلاثاء 2 رجب – 24 يناير.

الأربعاء 3 رجب – 25 يناير.

الخميس 4 رجب – 26 يناير.

الجمعة 5 رجب – 27 يناير.

السبت 6 رجب – 28 يناير.

الأحد 7 رجب – 29 يناير.

الإثنين 8 رجب – 30 يناير.

الثلاثاء 9 رجب – 31 يناير.

الأربعاء 10 رجب – 1 فبراير.

الخميس 11 رجب – 2 فبراير.

الجمعة 12 رجب – 3 فبراير.

موعد ليلة الإسراء والمعراج رجب 1444 والأدعية المستجابة

السبت 13 رجب – 4 فبراير.

الأحد 14 رجب – 5 فبراير.

الإثنين 15 رجب – 6 فبراير.

الثلاثاء 16 رجب – 7 فبراير.

الأربعاء 17 رجب – 8 فبراير.

الخميس 18 رجب – 9 فبراير.

الجمعة 19 رجب – 10 فبراير.

السبت 20 رجب – 11 فبراير.

الأحد 21 رجب – 12 فبراير.

الإثنين 22 رجب – 13 فبراير.

الثلاثاء 23 رجب – 14 فبراير.

الأربعاء 24 رجب – 15 فبراير.

الخميس 25 رجب – 16 فبراير.

الجمعة 26 رجب – 17 فبراير.

السبت 27 رجب – 18 فبراير.

الأحد 28 رجب – 19 فبراير.

الإثنين 29 رجب – 20 فبراير.

أقرأ أيضاً

موعد آذان الفجر في رمضان 2023

رجب النهارده كام رجب اليوم شهر رجب أيام شهر رجب هلال رجب شعبان النهارده كام رجب اليوم 2023 كام رجب اليوم 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

استدعاء مايك بينس للاستجواب فى قضية ترامب

أسعار الدواجن والبيض اليوم فى مصر الجمعة 10-2-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا