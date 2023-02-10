النهاردة كام رجب وكم تبقى على انتهاء الشهر؟

النهارده كام رجب.. يتابع المسلمون سير أيام شهر رجب الفضيل، كونه الشهر المتمم لشعبان ويليهم شهر رمضان المعظم، إذ تفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المعظم، وينتظره المسلمون عامة والمصريين خاصة، لما له من أجر كبير وفرحة مبهجة في النفوس.

وتصدر سؤال المصريين: النهارده كام رجب اليوم 2023.. محرك البحث العالمي «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل المصريين.

النهارده كام رجب اليوم 2023

وبدأ شهر رجب للعام الهجري الحالي 1444، يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023، في معظم البلاد الإسلامية، بحسب استطلاعات الرؤية الشرعية لهلال رجب.

ويقدم «الدستور» مقارنة لتقويم شهر رجب بالهجري وما يوافقه بالتقويم الميلادي بين شهري يناير وفبراير 2023.

كام رجب اليوم 2023

الإثنين 1 رجب – 23 يناير.

الثلاثاء 2 رجب – 24 يناير.

الأربعاء 3 رجب – 25 يناير.

الخميس 4 رجب – 26 يناير.

الجمعة 5 رجب – 27 يناير.

السبت 6 رجب – 28 يناير.

الأحد 7 رجب – 29 يناير.

الإثنين 8 رجب – 30 يناير.

الثلاثاء 9 رجب – 31 يناير.

الأربعاء 10 رجب – 1 فبراير.

الخميس 11 رجب – 2 فبراير.

الجمعة 12 رجب – 3 فبراير.

السبت 13 رجب – 4 فبراير.

الأحد 14 رجب – 5 فبراير.

الإثنين 15 رجب – 6 فبراير.

الثلاثاء 16 رجب – 7 فبراير.

الأربعاء 17 رجب – 8 فبراير.

الخميس 18 رجب – 9 فبراير.

الجمعة 19 رجب – 10 فبراير.

السبت 20 رجب – 11 فبراير.

الأحد 21 رجب – 12 فبراير.

الإثنين 22 رجب – 13 فبراير.

الثلاثاء 23 رجب – 14 فبراير.

الأربعاء 24 رجب – 15 فبراير.

الخميس 25 رجب – 16 فبراير.

الجمعة 26 رجب – 17 فبراير.

السبت 27 رجب – 18 فبراير.

الأحد 28 رجب – 19 فبراير.

الإثنين 29 رجب – 20 فبراير.