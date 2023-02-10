الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يعود للتدريب الإثنين.. جاهزية ميسى لمواجهة بايرن ميونخ بدورى أبطال أوروبا

ميسي
ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل إصابة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وموعد عودته لتدريبات الفريق.

 باريس سان جيرمان نشر تحديثًا طبيًا بخصوص ميسي عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه "تعرض لضربة في أوتار الركبة ضد مارسيليا، ليو ميسي سيبقى في الرعاية لمدة 48 ساعة، ومن المقرر عودته للتدريب يوم الإثنين".

وأكد كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بأن ميسي لن يشارك في مباراة الفريق أمام موناكو، لكن يُمكن استبعاد احتمالية غيابه عن مباراة بايرن ميونخ، حيث سيعود لتدريبات الفريق يوم الإثنين.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت معاناة ميسي من إصابة في أوتار الركبة، في مباراة الفريق الماضية التي خسروها أمام مارسيليا في كأس فرنسا، وهي الإصابة التي قد تغيبه عن مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بارك دو برانس معقل الفريق الباريسي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

- باريس سان جيرمان يواجه موناكو غدًا

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره موناكو، بالجولة الـ23 لبطولة الدوري الفرنسي، غدًا السبت على ملعب لويس الثاني.

وسبق أن أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب كيليان مبابي، مهاجم الفريق، لفترة تمتد إلى 3 أسابيع بسبب معاناته من الإصابة.

ويلعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ صيف عام 2021 بعد رحيله عن برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي وعدم قدرة الأخير على التجديد بسبب أزمة سقف رواتب الفريق.

و لعب 59 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، وسجل 26 هدفًا وصنع 29 لزملائه في الفريق حتى الآن، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل لشباب برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2005.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه، من أصل 585 مباراة لعبها للفريق الكتالوني وفريق الرديف بالنادي وباريس سان جيرمان، وسجل 704 أهداف وصنع 333.

ليونيل ميسي لعب 172 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجل 98 هدفًا وصنع 55، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا، وكأس العالم.

كما حقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات، والكأس 7 مرات والسوبر المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسى ميسى بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا

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