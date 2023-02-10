الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال إلى 81

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 81، بعد وفاة عائلة فلسطينية مكونة من ثلاثة أفراد، إضافة إلى مواطن فلسطيني آخر، في مدينة أنطاكيا التركية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إنه تم تأكيد مواطنين فلسطينيين فى أنطاكيا، وكانوا جميعهم يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

ورجحت الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوافرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية الموجودة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، بدأ اليوم، أعمال الإنقاذ في المناطق التركية المتضررة من الزلزال الأخير.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة بدأ أعمال الإنقاذ في المناطق المدمرة في مدينة مالطيا في تركيا، ويتركز عمله على البحث والإنقاذ.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الفريق انقسم إلى مجموعتين كل مجموعة تعمل في موقع برفقة طواقم الإنقاذ التركية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ووصل فريق دولة فلسطين المكون من 30 عضوا إلى تركيا، أمس، كما وصل 43 من الفريق إلى سوريا، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وذلك بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وزير البيئة التركى يكشف تطورات الأوضاع عقب الزلزال المدمر

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير البيئة التركي مراد كوروم، عن تطورات الأوضاع في بلاده عقب الزلزال الأخير، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 108 مبان في مدينة غازي عنتاب.

وأشار وزير البيئة التركي إلى أن هناك 16900 موظف وعامل إنقاذ يعملون في غازي عنتاب وحدها.

الخارجية الفلسطينية الضحايا الفلسطينيين الزلزال تركيا سوريا انطاكيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

ماذا سيكون الطلب الأخير لقاتل نيرة أشرف قبل الإعدام؟.. أغرب المواقف أمام المشنقة

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين

الفستق بـ260 جنيهًا والسودانى بـ40.. أسعار ياميش رمضان فى السيدة زينب

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال إلى 81

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى حادث الدهس بالقدس

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين