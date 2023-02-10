ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال إلى 81

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 81، بعد وفاة عائلة فلسطينية مكونة من ثلاثة أفراد، إضافة إلى مواطن فلسطيني آخر، في مدينة أنطاكيا التركية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إنه تم تأكيد مواطنين فلسطينيين فى أنطاكيا، وكانوا جميعهم يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

ورجحت الخارجية الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوافرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية الموجودة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، بدأ اليوم، أعمال الإنقاذ في المناطق التركية المتضررة من الزلزال الأخير.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة بدأ أعمال الإنقاذ في المناطق المدمرة في مدينة مالطيا في تركيا، ويتركز عمله على البحث والإنقاذ.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الفريق انقسم إلى مجموعتين كل مجموعة تعمل في موقع برفقة طواقم الإنقاذ التركية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ووصل فريق دولة فلسطين المكون من 30 عضوا إلى تركيا، أمس، كما وصل 43 من الفريق إلى سوريا، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وذلك بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وزير البيئة التركى يكشف تطورات الأوضاع عقب الزلزال المدمر

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير البيئة التركي مراد كوروم، عن تطورات الأوضاع في بلاده عقب الزلزال الأخير، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 108 مبان في مدينة غازي عنتاب.

وأشار وزير البيئة التركي إلى أن هناك 16900 موظف وعامل إنقاذ يعملون في غازي عنتاب وحدها.