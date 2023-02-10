الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل ضبط بـ150 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر وبحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

150 طربة لمخدر الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإسكندرية الأسلحة والذخائر غير المرخصة التحفظ على المضبوطات المعمل الكيماوي

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