مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي

قالت مولدافيا، الجمعة، إنها ستستدعي سفير روسيا لديها؛ بعد أن أعلنت كيشيناو أن صاروخا عبر مجال الجمهورية السوفياتية السابقة.

وسيتم استدعاء السفير "لإبلاغ الجانب الروسي بالانتهاك غير المقبول لمجالنا الجوي بصاروخ روسي حلق اليوم فوق أراضي جمهورية مولدافيا السيادية"، حسبما جاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن أوكرانيا أسقطت عشرة صواريخ روسية في أجواء العاصمة كييف اليوم الجمعة.

وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليجرام نقلا عن الجيش الأوكراني "هناك أضرار لحقت بشبكات الكهرباء. ليس هناك خسائر بشرية. ويسعى عمال الطاقة إلى إعادة الشبكة للعمل".

وشنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا اليوم الجمعة، مما تسبب في انقطاعات للكهرباء وتقييد إمدادات المياه وأثار دعوات جديدة من كييف للحصول على أسلحة غربية.

وقال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 17 صاروخا أصابت مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد خلال ساعة واحدة، في أعنف هجوم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية أوكرينيرجو إن عدة مرافق للطاقة في شرق أوكرانيا وجنوبها وغربها تعرضت للقصف، ما تسبب في تعطيل الإمدادات، وذلك بعد هجمات بالطائرات المسيرة وهجمات صاروخية خلال الليل على محطات الطاقة ومرافق نقلها.

ولم ترد أنباء عن سقوط أي قتلى، لكن أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شمال غرب أوكرانيا قال إن سبعة أشخاص أصيبوا.

وكتب على تيليجرام "لا تزال خاركيف تتعرض لهجمات العدو الصاروخية. تردد دوى انفجار آخر منذ وقت قصير. هناك هجمات على البنية التحتية لتوليد الطاقة".

وجاءت الهجمات الروسية الجديدة في أعقاب زيارة نادرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خارج البلاد هذا الأسبوع وشملت محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تأمين مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة.