إصابة 4 بكسور في تصادم سيارة نقل مع «توكتوك» في البحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك على الطريق الزراعي، أمام كوبرى بولاد مركز أبو حمص بنطاق محافظة البحيرة اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

- إخطار بحادث تصادم في البحيرة

وكان قد ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و«توكتوك بطريق "مصر- الإسكندرية الزراعي»، بنطاق دائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

- تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من « يوسف .ع. إ.»، 60 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، « عزيزة. ص. ع »، 38 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الحوض، «عبد الرحمن ا . م »، 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليمني، «عماد . ح. ع »، 39 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر وجرح بالوجه.

ونقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة وجارى المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.