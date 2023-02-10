الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 بكسور في تصادم سيارة نقل مع «توكتوك» في البحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك على الطريق الزراعي، أمام كوبرى بولاد مركز أبو حمص بنطاق محافظة البحيرة اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

- إخطار بحادث تصادم في البحيرة 

وكان قد ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و«توكتوك بطريق "مصر- الإسكندرية الزراعي»، بنطاق دائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

- تحديد أسماء المصابين 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من «  يوسف .ع.  إ.»، 60 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، « عزيزة. ص. ع »، 38 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الحوض، «عبد الرحمن ا . م »، 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليمني، «عماد . ح. ع »، 39 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر وجرح بالوجه.

ونقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة وجارى المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

4 أشخاص أبو حمص اتجاه الإسكندرية إسكندرية الزراعى ادث تصادم سيارة انقلاب سيارة ميكروباص نقلاب سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

3 مرات فى 6 أشهر.. تفاصيل سرقة كسارة مشروع فوسفات الصحراء الشرقية (مستندات)

الأهلى فى المونديال| كولر: درسنا فلامنجو جيدًا.. والفريق جاهز للمباراة

بمناسبة عيد الشرطة.. احتفالية بمشاركة أسر الشهداء في مديرية أمن القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا