«خبط في عمود».. مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

لقى سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل عقب اصطدامها بعمود إنارة بطريق الأزهري في مدينة بني سويف.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص حيث تبين أنه سائق السيارة النقل ويدعى "عبد التواب.ك.ع"، 42 سنة، مقيم الشناوية بمركز ناصر.