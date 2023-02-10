الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا

نتنياهو يلتقي لابيد
نتنياهو يلتقي لابيد

يعقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعًا مع يائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية، خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يشمل اللقاء إطلاع نتنياهو، لابيد، على مستجدات الأوضاع الأمنية، في ظل التوترات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وسيكون ذلك الاجتماع هو أول لقاء بين نتنياهو ولابيد وجهًا لوجه، منذ تولي بنيامين رئاسة الحكومة خلافًا ليائير.

وخلال الاجتماع سيناقش نتنياهو ولابيد عدة قضايا أخرى، منها: إيران وقطاع غزة المحاصر، ومرحلة ما بعد السلطة، والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية، وكذلك الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

نتنياهو لابيد رئيس الوزراء الاسرائيلي إيران غزة الضفة الغربية

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