وزير البيئة التركى: تجهيز 500 منزل متنقل لمنكوبى الزلزال وخيم إيواء مؤقتة

كشف وزير البيئة والإعمار التركي مراد كوروم، عن أن 4720 موظفًا يعملون على تأهيل المباني المتضررة إثر الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي في البلاد، وأسفر عن وفاة 18 ألفًا حتى الآن.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن أخر تطورات الزلزال مدينة غازي عنتاب، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، سنعمل على إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، وتلبية احتياجات متضرري الزلزال، مؤكدًا أنه تم تجهيز 500 منزل متنقل لمنكوبي الزلزال، وتم إيواء 130 ألف مواطن حتى الآن بشكل مؤقت.

وكشف وزير البيئة والإعمار التركي، عن أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 108 مبان في غازي عنتاب، لافتًا إلى أنه تم تجهيز 15.350 خيمة للإيواء في غازي عنتاب والرقم سيرتفع ليصل إلى 25.000.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش إلى 18.342 شخص جنوب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث التركية، في بيان، أن عدد جرحى الزلزال ارتفع إلى 74.242 والمباني المنهارة إلى 6.444 مبني، مضيفة أنه تم تسجيل 1509 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.