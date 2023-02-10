الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 بينهم مصاب فى مشاجرة بأخميم

مشاجرة
مشاجرة

سيطرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج على مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم بين طرفين بسبب إلقاء المخلفات نتج عنها إصابة عامل، وتم ضبط آخرين غير مصابين، وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم بين طرفين وتم ضبط 3 من المشاركين فيها من بينهم مصاب، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

كشفت التحريات عن وجود مشاجرة ومصاب بدائرة مركز أخميم تبين أن طرفيها (طرف أول- عامل مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى واشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى طيبة التخصصي) وبين (طرف ثان- طالب بمعهد المساحة، وشقيقه طالب).

وتم ضبط الطرف الثاني وبسؤال شقيق الطرف الأول عامل زراعي ويقيم دائرة المركز اتهم الطرف الثاني بالاعتداء على شقيقه بالضرب بقطعة خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء مخلفات أمام الأرض الزراعية الخاصة بالطرف الثاني.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج مشاجرة مركز شرطة أخميم الحالة الأمنية

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