الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع النفط بسبب المخاوف من حدوث ركود في أمريكا

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب سياسية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها، تقرير أمس الخميس، والذي كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

بيانات المخزونات الأمريكية تثير المخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي

كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأمريكية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأمريكية مستقبلا.

 الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع 

وفي وقت سابق، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 13ر249 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 88ر33699 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 36ر36 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 50ر4081 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر120 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 58ر11789 نقطة.

كما صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر138 نقطة أو ما يعادل 5ر0% ليصل إلى 92ر27722 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر7 نقطة، أو36ر0% ، ليصل إلى 13ر1992 نقطة.

اسعار النفط الولايات المتحدة الصين العقود الآجلة لخام برنت البطالة الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

«الصحة العالمية»: ربع الأوكرانيين معرضون للإصابة باضطرابات عقلية خطيرة بسبب الحرب‎‎

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا