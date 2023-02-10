تراجع النفط بسبب المخاوف من حدوث ركود في أمريكا

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب سياسية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها، تقرير أمس الخميس، والذي كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

بيانات المخزونات الأمريكية تثير المخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي

كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأمريكية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأمريكية مستقبلا.

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

وفي وقت سابق، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 13ر249 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 88ر33699 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 36ر36 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 50ر4081 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر120 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 58ر11789 نقطة.

كما صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر138 نقطة أو ما يعادل 5ر0% ليصل إلى 92ر27722 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر7 نقطة، أو36ر0% ، ليصل إلى 13ر1992 نقطة.