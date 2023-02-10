الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سر استبعاد سامسون من قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

سامسون أكينيولا
سامسون أكينيولا

قرر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد المهاجم البنيني سامسون أكينيولا من مباراة الفريق الأبيض أمام شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سامسون يغيب عن صفوف الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب عدم الجاهزية الفنية، خاصةً أنه شارك في التدريبات بصورة طبيعية إلا أن فيريرا فضّل استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأبيض.

وضمت قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- محمد عبدالشافي- عبدالله جمعة- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- سيد عبدالله «نيمار»- سيف جعفر- أحمد مصطفى «زيزو»- مصطفى شلبي- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه.

سامسون الزمالك شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا

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