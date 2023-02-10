الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على صفقات الأهلى الجديدة 2023

الأهلي
الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير عام 2023 من خلال إبرام 4 صفقات.

 

وكان باب القيد الشتوي قد تم غلقه مع بداية شهر فبراير الجاري، وتم غلق ملف صفقات الأهلي الجديدة بعد غلق القيد في اتحاد الكرة.

 

وكانت صفقات الأهلي الجديدة في يناير، محل متابعة جماهير القلعة الحمراء التي كانت ترغب في تدعيم هجوم ناديها من خلال ضم مهاجم أجنبي وتنفيذ مطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يأمل في ضم المارد الأحمر لمهاجم محترف.

 

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الشتوي

استطاع الأهلي أن يضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

 

وضم الأهلي اللاعب خالد عبد الفتاح من سموحة على سبيل الإعارة، ليظهر اللاعب بشكل لافت وتألق في المباريات التي خاضها بالقميص الأحمر وأبرزها مباراة القمة 125 أمام الزمالك.

 

كما تعاقد الأهلي مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري وكذلك التونسي محمد الضاوي “كريستو” من النجم الساحلي وتم قيده تحت السن.

 

ورحل عن صفوف الأهلي كلاً من حسام حسن، ومحمد مغربي ومصطفى سعد ميسي وزياد طارق إلى سموحة، ومحمد محمود وعمار حمدي إلى الاتحاد السكندري.

الاهلى الميركاتو الشتوي 2023 فترة الانتقالات الشتوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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