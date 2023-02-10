الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائى 2023 الترم الثانى

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

يعرض موقع «الدستور» لمتابعيه، خاصة أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي، تفاصيل توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني مع انطلاقه السبت المقبل 11 فبراير.

توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني

نوضح لكم في هذا التقرير توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني وفقًا لما أعلنته إدارة تنمية مادة العلوم بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يكون  توزيع منهج العلوم للصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني كالتالي:

تكون الوحدة الأولى هي القوى والحركة وتشمل الدروس التالية: 

الدرس الأول: أنواع الروافع: من 11 فبراير 2023 إلى 23 فبراير.

الدرس الثاني: قانون الروافع: من 25 فبراير 2023 إلى 2 مارس.

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

أما الوحدة الثانية فهي الطاقة الكهربية وتضم:

الدرس الأول: المصابيح الكهربائية: من 4 مارس 2023 إلى 16 مارس.

الدرس الثاني: أخطاء الكهربار وكيفية التعامل معها: من 18 مارس 2023 إلى 23 مارس.

وتتحدث  الوحدة الثالثة عن الكون من خلال دروس 

الدرس الأول: كسوف الشمس: من 25 مارس 2023 إلى 31 مارس.

الدرس الثاني: خسوف القمر: من 1 أبريل 2023 إلى 6 أبريل.
 

والوحدة الرابعة هي التركيب والوظيفة في الكائنات الحية

درس امتصاص وانتقال الماء والأملاح المعدنية في النبات: من 8 أبريل إلى 20 أبريل 2023.
 

وتكون بداية المراجعة والاختبارات بداية من 22 أبريل وحتى 29 أبريل.
 

امتحانات الترم الثاني 2023 

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم 6 مايو 2023.

مع العلم أن الامتحانات الشفوية والعملية تبدأ قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي
 

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