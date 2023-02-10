ضبط نصف طن مخللات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بالغربية

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على نصف طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز زفتى، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز وبندر زفتى، من ضبط نصف طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمركز زفتى، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ضبطت مديرية التموين بالغربية،5 ألاف عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، داخل مخزن مبيدات ومخصبات زراعية بحى أول طنطا.

وكان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية بمدينة طنطا، وتم خلالها ضبط 5 آلاف عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بداخل مخزن مبيدات ومخصبات زراعية بحى أول طنطا ، مما يسبب استخدامها فى الأضرار بالثروة الزراعية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة.