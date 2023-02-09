الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال الأندية.. تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

مونديال الأندية
مونديال الأندية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم وخاصة بالوطن العربي، عن تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد فى نهائي كأس العالم للأندية 2022، والمقرر له يوم السبت الموافق 11 فبراير، على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

يأتي استمرار البحث عن تردد قناة الرياضية السعودية SSC، بعد إعلانها إذاعة مباراة نهائي مونديال الأندية عبر قناتها المفتوحة المجانية، كي يستطيع المشاهدين فى الوطن العربي متابعة مباراة النهائي بسهولة وبدون الحاجة للبحث عن روابط بث مباشر او دفع اشتراك على شاهد VIP لمتابعة أحداث المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد فى نهائي كأس العالم للأندية

وتمتلك قنوات الرياضية السعودية حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2022، بشكل حصري، حيث تم إذاعة جميع مباريات مونديال الأندية منذ انطلاقه فى 1 فبراير بمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، عبر قنواتها المشفرة ومنصة شاهد.

كما تمتلك قنوات الرياضة المغربية حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية عبر تردد قناتها الأرضية داخل المغرب.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC المجانية على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12523
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على عرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات
  • التردد :12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد فى نهائي كأس العالم للأندية

تبدأ مباراة الهلال السعودي بطل آسيا وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في تمام 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت مكة المكرمة.

عودة ثنائى ريال مدريد للتدريبات استعدادًا لمواجهة الهلال فى نهائى مونديال الأندية

مبارة الهلال وريال مدريد.. بث نهائى كأس العالم للأندية مجانًا

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي

تشكيل ريال مدريد

  • حراسة المرمى: لونين.
  • خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، كامافينجا.
  • خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيريديركو فالفيردي.
  • خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل الهلال السعودي

  • حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
  • خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي آل بليهي، خليفة الدوسري
  • خط الوسط: جوستافو كويار، أندري كاريو، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو
  • خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إجالو

 

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