مبارة الهلال وريال مدريد.. بث نهائى كأس العالم للأندية مجانًا

أعلنت شركة الرياضة السعودية، SSC، إذاعة مباراة نهائي كأس العالم للأندية مجانًا، عبر قنواتها في الشرق الأوسط.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، في التاسعة مساءً.

ونشرت الشركة بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت خلاله إذاعة المباراة مجانًا عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال البيان: يسر شركة الرياضة السعودية أن تعلن عن نقل نهائي مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم والذي سيجمع بين فريقي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني في العاشرة من مساء بعد غد السبت في دولة المغرب الشقيقة (مجانا) عبر قنوات SSC في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف: وذلك لمستخدمي أجهزة GOBX بالإضافة للنقل المجاني أيضًا عبر منصة شاهد (سواء كانوا من المشتركين أم لا)، كما ستتوفر للمباراة 3 خيارات للتعليق بالعربية.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوز كبير على حساب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف؛ فيما تأهل الهلال السعودي بعد الفوز على فريق فلامينجو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي الأهلي مع فلامينجو يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب طنجة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخته الحالية بصفته وصيف بطل إفريقيا، الوداد البيضاوي المغربي، إذ تمنع لوائح البطولة مشاركة فريقين من نفس البلد في حالة إقامة البطولة على ملعب البلد التي ينتمي لها بطل إحدى القارات، وهي الحالة التي حدثت مع الوداد المغربي، ليشارك الأهلي في البطولة.

وودع الوداد البيضاوي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام الهلال السعودي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.