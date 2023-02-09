«صنايعية مصر» يكشف سر صورة الغزالة على أول شيكولاتة مصرية ومنقذ الصنعة

كشف الكاتب عمر طاهر، سر صورة الغزالة التي كانت علامة تجارية لشيكولاتة "رويال، وكورونا"، أول شيكولاتة مصرية.

وقال "طاهر"، خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن ملعب كرة القدم، الذي أقامه الخواجة تومي خريستو للعاملين بالمصنع، كان يظهر فيه غزالة برية، وكان يتفاءل بها، وخلال إحدى المباريات اصطدمت الكرة برأس الغزالة وماتت.

وتابع، كان خريستو، حاضرًا للمباراة وتأثر بشدة عند موت الغزالة وقام بإعلان صورتها كعلامة تجارية للمصنع وقام أيضًا ببناء تمثالًا لها في مدخل الشركة ووضع صورتها على أغلفة الشيكولاتة.

تمثال الغزالة

من هو منقذ مصنع الشيكولاتة؟

بعد تأميم أول شركة شيكولاتة في مصر، تولى الإدارة أشخاصًا لا يعرفون سر صنعتها مما أدى إلى تدهور العجينة وكانت دائمًا تفشل مما أدى لتعطل الإنتاج، إلى أن تذكر أحد العاملين بالمصنع أن هناك شخصًا واحدًا فقط هو من بيده سر الصنعة وهو "عم زكي"، وبالفعل تم استدعائه وبسبب حلم الخواجة "خريستو" لإسعاد أطفال مصر وإنسانيته عاد للعمل وعادت الشيكولاتة للنجاح من جديد.