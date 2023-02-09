الكشف بالمجان على 1350 مواطن في قرى دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ونظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس، انه تم توقيع الكشف الطبى المجاني على 1350 مواطن، كما تم تحويل 20 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة، إلى جانب إجراء 397 تحليل معملى وفحص 18 حالة بالأشعة و37 حالة بالسونار.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبراير الجاري والتى تستهدف 5 قرى بعدة مراكز بدمياط ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .