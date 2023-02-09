مصرع إثنين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة بالفيوم

لقي شخصين مصرعهما في حادث سير بطريق أبوعش أثناء عودتهم إلى منازلهم بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، إثر تصادم الدراجة النارية كانا على متنها بسيارة أجرة على طريق “الفيوم - طبهار” بسبب السرعه الزائدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارً من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجه نارية وسيارة أجرة مما أدى إلى مصرع شخصين هما “عمار ياسر، ومقيم بقرية دسيا”، و “محمد فرحات - مقيم بقرية دسيا”.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف الجثامين إلى مشرحة مستشفي التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى اسرتهما لدفنهم بمقابر الأسرة.