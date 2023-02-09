مع بداية شهر أمشير منذ الأربعاء 8 فبراير، أصبح البحث عن تفاصيل حالة الطقس أمر ضروري لكل يوم قبل الخروج من المنزل نظرًا لارتفاع معدل هبوب الرياح والعواصف خلال هذا الشهر القبطي.



تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 10-2-2023

ونعرض لكم في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 10-2-2023، كي يمكنكم الاستعداد جيدًا في حالة أردتم التنزه مع الأسرة خاصة أنه يوم عطلة رسمية.

وتكون بداية طقس الجمعة من الليلة، حيث تسود أجواء باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة على جنوب البلاد.

وفي الصباح تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومع زيادة فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة غدا الجمعة



- القاهرة 18- 10.

- العاصمة الإدارية 18- 09.

- أكتوبر 18- 08.

- بنها 18- 10.

- دمنهور 17- 10.

- وادي النطرون 18- 09.

- كفر الشيخ 17- 10.

- المنصورة 17- 10.

- الزقازيق 18- 09.

- شبين الكوم 18- 09.

- طنطا 18- 09.

- دمياط 17- 10.

- بورسعيد 17- 09.

- الإسماعيلية 18- 09.

- السويس 17- 09.

- العريش 17- 09.

- رفح 17- 09.

- رأس سدر 19- 10.

- نخل 14- 2.

- كاترين 10، -01.

- الطور 20 - 10.

- طابا 17 - 10.

- شرم الشيخ 23 - 14.

- الإسكندرية 17 - 11.

- العلمين الجديدة 16 - 10.

- مطروح 16 - 09.

- السلوم 18 - 08.

- سيوة 18 - 03.

- رأس غارب 22 - 11.

- الغردقة 23 - 14.

- سفاجا 22 - 12.

- مرسى علم 23 - 14.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 24 - 14.

- أبو رماد 25 - 14.

- رأس حدربة 24 - 15.

- الفيوم 19 - 07.

- بني سويف 19 - 08.

- المنيا 20 - 07.

- أسيوط 21 - 07.

- سوهاج 23 - 07.

- قنا 23 - 09.

- الأقصر 24 - 09.

- أسوان 24 - 11.

- الوادي الجديد 23 - 07.

- أبو سمبل 24 - 14.