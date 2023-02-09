«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9-2-2023 على محافظات مصر.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن فرص سقوط الأمطار ستقل اليوم عن الأيام الماضية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، موضحة أنه خلال الأيام الماضية شهدنا سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وكانت متفاوتة الشدة.

وأضافت أن فرص الأمطار اليوم ستكون خفيفة على بعض المناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

«الأرصاد»: أمطار اليوم غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية

وأشارت إلى أن فرص الأمطار ستكون على فترات متقطعة وخفيفة وغير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، كما أن الظاهرة الجوية المؤثرة في فترة الصباح الباكر هي تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وستستمر هذه الأجواء غدًا الجمعة، ومع يوم السبت ستبدأ كميات الأمطار في الزيادة على المناطق الساحلية.

وأكدت وجود اعتدال على مستوى حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط بعد ارتفاع الأمواج التي شهدناها خلال الأيام الماضية، حيث سيكون البحر المتوسط مؤهلًا لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، بالإضافة إلى البحر الأحمر.