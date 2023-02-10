الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

ينال البحث عن آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم اهتمام الكثيرين بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل مسابقة مسابقة الـ30 ألف معلم 2023.
 

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم
 

نوضح لكم في هذا التقرير، آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم، والتفاصيل الكاملة عن المسابقة، لكي يتمكن المستفيدين من التقديم فيها.
 يمكن التقديم لمسابقة الـ30 الف معلم بداية من يوم الخميس 23 فبراير، وينتهي التقديم يوم الخميس 9 مارس 2023، ويُتاح التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الإلكترونية، والذي سيتم نشره بمجرد تفعيله، مع العلم أن التقديم يكون وفق المحافظة المقيم فيها والمكتوبة في بطاقة الرقم القومي.
 


 الوظائف المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم 2023 
 

أما عن الوظائف المتاحة خلال مسابقة ال30 ألف معلم لعام 2023، فهي معلم مساعد، معلم فصل  للصفوف الابتدائية من  الأول  والثاني وحتى الثالث، وذلك  بجميع محافظات الجمهورية.

 

المؤهلات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم 2023 

 

مؤهل عال تربية نوعية معلم فصل.

مؤهل عال تربية تعليم أساسي - تعليم ابتدائي.

مؤهل عال تربية نوعية تعليم أساسي - تعليم ابتدائي.

مؤهل عال  تربية معلم فصل.

بالرابط.. المستندات المطلوبة للتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة الـ30 الف معلم 2023

 

- صورة شخصية للمتقدم. 

- صورة الرقم القومي وجه أول سارية.

- صورة   الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

-  الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

 -  إيصال الإيداع البنكي لمبلغ 24 جنيهًا فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رقم حساب الجهاز وهو 9/450/781200   كرسوم لشغل  الوظائف الحكومية، من خلال بنوك البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

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رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023 

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وائل لطفي

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