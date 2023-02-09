الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسوء السلوك

بسبب مشادة كاسميرو..

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تهمة سوء السلوك لناديي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، بسبب تصرفات لاعبي الفريقين في المباراة الأخيرة بينهما.

ووقعت مشادة بين لاعبي الفريقين، أثناء إحدى الكرات المشتركة، تسببت في طرد كاسميرو، لاعب مانشستر يونايتد من الملعب بسبب اعتدائه على ويل هيوز، لاعب كريستال بالاس، وإمساكه من رقبته بشكل غير رياضي.

وجاء نص بيان الاتحاد الانجليزي على النحو الآتي: "تم اتهام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسوء السلوك بسبب المشادة التي وقعت بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 67 من مباراتهما، يوم 4 فبراير الجاري".

وأضاف: "فشل كلا الناديين في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة أو الامتناع عن السلوك الاستفزازي، كما فشل مانشستر يونايتد في ضمان امتناع لاعبيه عن السلوك العنيف".

ومنح الاتحاد الانجليزي كلا الناديين مهلة حتى 13 فبراير الجاري للرد على التهم الموجهة لهما.

مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس المذكورة، والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، انتهت بفوز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام نظيره ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعتهما أمس والمؤجلة من الجولة الثامنة للبريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي كريستال بالاس بالمركز الـ12 في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق نوتنجهام فورست صاحب المركز الـ13 بنفس الرصيد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد في الرابعة عصرًا ضمن لقاءات الجولة الـ23 للدوري الانجليزي، فيما يواجه فريق كريستال بالاس نظيره برايتون ألبيون يوم السبت المقبل في نفس الجولة، في الخامسة عصرًا.